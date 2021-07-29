Кокаин, экстази и ЛСД: СБУ задержала международную наркогруппировку с месячным оборотом в миллионы (видео)

В Киеве, где ранее выявили турецких контрабандистов с крупной партией героина, задержали наркогруппировку, занимающуюся сбытом ЛСД, кокаина и экстази в Украину. Об этом передает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, контрабандисты получали оптовые партии контрабандных наркотиков и психотропных от иностранных пособников. Затем "товар" сбывали по всей Украине через собственную сеть дилеров. Обороты превышали 3 миллиона гривен в месяц.

Правоохранители провели спецоперацию в столице и Запорожской области. Так, во время очередной передачи партии наркотиков в Киеве удалось задержать организатора и двух участников международной наркогруппировки.

СБУ изъяла у дельцов почти 2 тысячи таблеток экстази, примерно 0,5 кг кокаина, марки ЛСД и более килограмма каннабиса. По расценкам "черного" рынка стоимость этих веществ составляет около 2,5 миллионов гривен.

Правоохранители решают вопрос о сообщении подозрений и избрании меры пресечения задержанным в виде содержания под стражей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину пытались ввести кокаин наркокурьеры из Бразилии. Тайник с наркотиками оказался внутри одного из иностранцев – мужчина проглотил целый килограмм кокаина в капсулах. Еще два килограмма "порошка" были запрятаны в самодельной картине с изображением Божьей Матери.