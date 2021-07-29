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Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом

Агрессивный, выбрасывал котов в туалет: что известно о подростке, сознавшемся в убийстве 6-летней девочки под Харьковом
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Коллаж: сайт Нацполиции, Telegram Подслушано в полиции

Жители поселка Старый Салтов Харьковской, где 13-летний мальчик Богдан подозревается в убийстве 6-летней соседки Мирославы Третяк, рассказали о поведении подростка и его живодерских наклонностях. Об этом передает "Украина 24".

Известно, что девочка гуляла с соседом, а после исчезла. Спустя несколько часов после заявления матери о пропаже ребенка малышку обнаружили мертвой в одном из заброшенных домов: у девочки было разбито лицо и голова. На поиски подключились не только правоохранители, а и волонтеры. Подросток не сразу, но сознался в содеянном.

Как рассказали местные, семьи погибшей и подозреваемого проживают в одной из двухэтажек. По их словам, подросток живет с матерью, страдающей от алкоголизма, не раз ссорившейся с соседями. Иногда, заявили местные, женщина могла поднять на ребенка руку. При этом утверждают, что мать заступалась за выходки сына.

"Все творил, а мама его защищала, потому что сыночек. Котов берет и может за ноги и об стенку, в туалет покидать", - рассказала соседка погибшей девочки Людмила Синельникова.

Еще одна местная жительница, Нелли Лашина, указала на агрессивное поведение подозреваемого.

"Он и камни бросал, и агрессивным был", - отметила она.

Сообщается, что мать с Богданом полиция увезла в райотдел, опасаясь, что местные устроят самосуд. Родители погибшей Мирославы сейчас находятся в Харькове.

Ранее сообщалось, что мама девочки Татьяна Третяк рассказала о последних часах жизни дочери. Женщина запрещала дочке и ее подруге играть с соседским подростком и как раз собиралась поговорить с родителями Богдана. Но не успела.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Харьковская область, Убийство, Старый Салтов, Мирослава Третяк.
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