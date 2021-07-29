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Стало известно, когда состоится прощание с погибшим в авиакатастрофе на Прикарпатье Игорем Табанюком

Стало известно, когда состоится прощание с погибшим в авиакатастрофе на Прикарпатье Игорем Табанюком
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф

На странице Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации сообщается, когда состоится прощание с пилотом Игорем Табанюком, погибшим 28 июля в авиакатастрофе возле Коломыи.

Отпевание состоится 31 июля в 12:00 в церкви Святого Йосафата. Похоронят авиатора на кладбище в селе Королевка близ Коломыи.

Примечательно, что предыдущий пост на этой страничке от 13 июля также посвящен Табанюку. Здесь на фотографии – веселый Игорь Петрович со связкой воздушных шариков: в этот день он отметил свой 60-летний юбилей. Друзья ему желали достатка, крепкого здоровья и новых достижений...

Напомним, трагедия случилась над селом Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области. Легкомоторный самолет Advantic WT10, рассчитанный на пилота и трех пассажиров, рухнул на частный жилой дом, возник пожар.

Самолетом управлял профессиональный летчик и инструктор, основатель и руководитель детско-юношеской авиационной спортивной школы Игорь Табанюк, пассажирами были три студента еврейских общин из США и Великобритании – все находившиеся на борту самолета люди, погибли.

В частном доме, на который упал легкомоторный самолет, чудом не пострадали люди – услышал сильный гул с неба, молодая женщина с детьми успели выскочить на улицу. В настоящее время оставшихся без крыши над головой жителей временно приютили владельцы отеля "Колиба у вуйка Василя".

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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Украина, Авиакатастрофа, Игорь Табанюк.
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