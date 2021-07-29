"Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП

В Полтавской области, где ранее "украсили" детскую площадку свастикой, произошло ЧП в селе Ковалевка: пантера напала на мужчину-ветеринара в экопарке. О произошедшем сообщает местный ресурс "Коло. Ньюз".

Сообщается, что пантера покусала 33-летнего мужчину, напав на него со спины и схватившись за голову. По словам очевидицы Нины Адаменко, пострадавший кормил животных и находился у клеток с хищниками. Затем посетители услышали ужасный крик.

"Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Все работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову жертвы, - описывает происходящее женщина. – Кое-как людям удалось отбить мужчину у хищника. Кто-то в это время вызвал скорую".

Дети, заставшие нападение животного во время отдыха в экопарке, очень напугались.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, пострадавший – предварительно местный ветеринар – пребывает в больнице. Медики провели операцию. Врачи говорят, что состояние мужчины средней степени тяжести.

В самом экопарке инцидент пока что не комментировали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сеть поразило видео, как маленький йорки спас 10-летнюю хозяйку от нападения койота. ЧП произошло в Канаде.