Полиция задержала подозреваемого в организации взрывов в почтоматах "Новой почты"

Национальная полиция задержала мужчину, которого подозревают в подрыве почтоматов "Новой почты" 29 июля в Киеве и Одессе. Злоумышленника задержали в Черновцах.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции.

Над задержание вероятного подрывника работали правоохранители из Львова, Черновцов, Ровного, Киева, Одессы и Чернигова. Им удалось установить, что мужчина отправил в Киев и Одессу пиротехнические устройства, которые сдетонировали.

Сообщается, что он родился в Крыму и проживает в последнее время в Черновцах. Задержанному 30 лет.

(Фото: Национальная полиция)

Мужчину задержали по месту жительства и доставили в Оболонское управление полиции. Сейчас идут следственные действия по статье "Умышленное уничтожение или порча имущества" (ч. 2 ст. 194 ККУ). Ему готовят подозрение и выбирают меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюремного заключения. О мотивах мужчины не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошел взрыв в заброшенном здании психиатрической больницы - он всполошил киевлян в ночь на 30 июля.