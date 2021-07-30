В Киеве заметили Моргенштерна, но в сети заподозрили обман (фото)

Рэпер из России Алишер Валеев, известный публике как Моргенштерн, который недавно заявлял, что находится в Украине, был замечен на столичной улице. Правда внимательные пользователи заметили отличия Моргенштерна на Крещатике от последнего внешнего вида рэпера.

Фото фейкового Моргенштерна опубликовал Стас Козлюк.

На фото видно, что у киевского "Моргенштерна" волосы другого цвета и длины. Скрин из ТикТока девушки реального исполнителя показывает, что волосы у Моргенштерна сейчас светлые.

Также пользователи заметили сходство спутника "Могенштерна" и русского рэпера Тимати и предположили, что это пранк.

(Фото: Стас Козлюк, Facebook)

Также предположили, что снимают видео для ТикТока и откомментировали что "не каждое еб***ко - моргенштерн".

Ранее "Телеграф" писал, что скандальному рэп-исполнителю из России запретили въезд в Украину и признали угрозой национальной безопасности.