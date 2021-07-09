"Мы в Украине": Моргенштерн опубликовал странный сториз в Инстаграме (видео)

Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) заявил, что находится в Украине, несмотря на то, что Минкульт внес его в перечень лиц, которым запрещен въезд.

Об этом он заявил в сториз в Инстаграм.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", - сказал он, засняв себя и свою девушку Дилару Зинатуллину на фоне подсолнухового поля.

Отметим, что по видео невозможно определить действительно ли он находится на территории Украины или заявление было сделано ради хайпа.

Согласно данным, размещенным на сайте Минкульта, Моргенштерн находится в "черном списке" с 29 апреля этого года.

Сам рэпер ранее заявлял, что намерен подать иск к СБУ из-за этого запрета.

В ответ на его слова, в СБУ заявили, что "готовы защищаться".

"Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде", - заявил пресс-секретарь спецслужбы Артем Дехтяренко.