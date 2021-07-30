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Выжил благодаря чуду: стали известны подробности нападения пантеры на мужчину под Полтавой

Выжил благодаря чуду: стали известны подробности нападения пантеры на мужчину под Полтавой
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Врачи спасли жизнь мужчине, которого покусала пантера в экопарке в селе Ковалевка в Полтавской области. 

Об этом сообщает ТСН

Отмечается, что 33-летний мужчина попал к врачам в тяжелом состоянии - у него диагностировал многочисленные рваные раны и обильная кровопотеря. Кроме того, хищник снял верхнюю часть скальпа. 

В настоящее время мужчина находится в сознании, но отказывается как-либо комментировать события того дня. Его жизни, по заверениям врачей, ничего не угрожает.

Также от комментариев отказывается и администрация зоопарка. 

Вместе с тем полиции удалось выяснить, что мужчина не является работником зоопарка, а якобы знаком с владельцем и иногда приходится к нему консультироваться, поскольку оба ветеринары по образованию. 

Владельцам зоопарка грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до двух лет. 

Где находится пантера пока неизвестно, скорее всего, ее изолировали. 

Напомним, в июне в селе Новоселица Черкасской области бойцовская собака сильно покусала 5-летнего ребенка во дворе его дома.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Полтавская область, Пантера, Ковалевка.
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