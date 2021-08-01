Слетела с дороги и врезалась в дом: подробности смертельного ДТП на Черниговщине (фото, видео)

В Черниговской области в селе Мохнатин вечером в субботу, 31 июля, легковой автомобиль "Audi" с пятью пассажирами внутри врезался в частный дом - двое мужчин погибли.
Об этом в воскресенье сообщает полиция Черниговской области на странице в Facebook.
Информация об аварии в Новобелоуской Объединенной территориальной общине поступила полицейским около 19:30 субботы.
По словам правоохранителей, за рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка. Она не справилась с управлением и въехала в частный дом.
В следствие ДТП водитель и две другие девушки получили травмы, а находящиеся с ними двое мужчин погибли на месте происшествия.
Пострадавших женщин забрали в местное медицинское учреждение и предоставляют необходимую помощь.
Полиция же выясняет личности одного из погибших мужчин и травмированной женщины.
В полиции отметили, что следователь открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.
Если водитель автомобиля выживет и ее вина будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в Днепропетровской области ВАЗ на полном ходу влетел в бетонный булыжник.
Напоминаем, что 29 июля близ Умани в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок.