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Слетела с дороги и врезалась в дом: подробности смертельного ДТП на Черниговщине (фото, видео)

Слетела с дороги и врезалась в дом: подробности смертельного ДТП на Черниговщине (фото, видео)
Обновлено 17:50 Сегодня Телеграф Нацполиция

В Черниговской области в селе Мохнатин вечером в субботу, 31 июля, легковой автомобиль "Audi" с пятью пассажирами внутри врезался в частный дом - двое мужчин погибли.

Об этом в воскресенье сообщает полиция Черниговской области на странице в Facebook.

Информация об аварии в Новобелоуской Объединенной территориальной общине поступила полицейским около 19:30 субботы.

ДТП

По словам правоохранителей, за рулем автомобиля находилась 18-летняя девушка. Она не справилась с управлением и въехала в частный дом.

ДТП

В следствие ДТП водитель и две другие девушки получили травмы, а находящиеся с ними двое мужчин  погибли на месте происшествия.

Пострадавших женщин забрали в местное медицинское учреждение и предоставляют необходимую помощь.

Полиция же выясняет личности одного из погибших мужчин и травмированной женщины.

ДТП

В полиции отметили, что следователь открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц.

ДТП

Если водитель автомобиля выживет и ее вина будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

ДТП

Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 августа в Днепропетровской области ВАЗ на полном ходу влетел  в бетонный булыжник.

Напоминаем, что 29 июля близ Умани в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребенок.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

ДТП, Черниговская область, Авария, Погибшие.
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