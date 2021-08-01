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Зеленского заметили на кассе в "Сильпо": в сети разгорелась нешуточная дискуссия

Зеленского заметили на кассе в "Сильпо": в сети разгорелась нешуточная дискуссия
Обновлено 18:00 Сегодня Телеграф

Президента Украины Владимира Зеленского заметили на кассе супермаркета "La Silpo" в Киеве. 

Об этом сообщил в Фейсбук Константин Левошко. 

"Подумал, схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречаный багет", - подписал фото он. 

В комментариях к записи он добавил, что Зеленский прибыл в магазин не один, а с охраной, которая, по его словам, была очень напугана.

Автор поста не сообщил, что покупал президент, однако указал, что заметил в его корзинке три бутылки вина. 

Судя по его словам, происходило это в магазине в Бессарабке. 

На пост отреагировали пользователи сети. 

Как сообщалось ранее, Зеленский довольно продолжительное время не появлялся на публике. Возможно это связано с подготовкой к предстоящему его визиту в США для встречи с хозяином Белого дома Джо Байденом

Впрочем, политолог Виктор Уколов предположил, что тот мог отдыхать на своей вилле в Испании.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 756

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Киев, Владимир Зеленский.
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