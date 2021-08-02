В "ДНР" перестали делать тесты на COVID-19 и всем больным прописывают "пневмонию"

На оккупированном Донбассе сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса, который так называемые власти начали именовать "простой пневмонией".

По информации портала "ОстроВ", в воскресенье, 1 августа, в самопровозглашенной ДНР не сделали ни единого теста на CОVID-19. Дескать, в этот день на санобработку закрыли лабораторию - единственную в ОРДО.

При этом за сутки в больнице оказалось 90 человек, из которых 32-м был необходим кислород. Невзирая на это, оккупанты заявили об отсутствии ковида, сославшись на "обычные" пневмонии у их граждан.

Отметим, что в так называемой "ДНР" ранее все же признали 48159 случаев COVID-19, из которых 3610 стали летальными.

Ранее в Луганской области украинцев, которые живут на временно неподконтрольных территориях, так называемые "власти" решили прививать против COVID-19 новым российским препаратом "Спутник Лайт".

Загвоздка заключается в том, что вакцину зарегистрировали в России совсем недавно - 6 мая этого года, и ее не признает ВОЗ. Вакцинируют людей с помощью одной прививки, которой якобы должно быть достаточно для защиты. Впрочем, в РФ не скрывают, что она предназначена, преимущественно, для тех, кто уже болел коронавирусом либо прививался ранее. На Донбассе же будут вакцинировать российской новинкой всех подряд.