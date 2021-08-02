Скачать
Понедельник, 02.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
ОП ищет замену генпрокурору Венедиктовой: источники раскрыли детали
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
"Укрзализныце" грозит дефолт, и тут не обошлось без Ахметова – СМИ
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Трамп снова метит в президенты? Чем вызваны его попытки оспорить победу Байдена
Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы
Итоги дня 2 августа: против Коломойского открыли дело в России, СБУ взялась за организацию Кивы

В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)

В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)
Обновлено 20:38 Сегодня Телеграф скриншот

В городе Первомайск Николаевской области сильный ветер снес крышу со здания суда, и архивные документы разлетелись по округе.

Об этом 2 августа сообщает местное интернет-издание "Новости N".

Согласно информации, ЧП произошло вечером в воскресенье, 1 августа. 

В сети также появилось видео, на котором видно, как сотни листов бумаги летают в воздухе над центром города и засыпают улицы.

Местные СМИ пишут, что крышу снесло как раз над той комнатой, где находился архив суда.

Как сообщает издание "Голос", непогода в ночь с 1 на 2 августа наделала беды не только в Первомайске, а и в Николаеве, где в Корабельном районе ветром снесло крышу жилого дома, а во дворах падали ветки и деревья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 августа в Украине ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду. 

Напоминаем, что вечером в воскресенье, 1 августа, мощный ураган во Львове унес жизни двух молодых людей - в Стрыйском парке дерево упало прямо на парня и девушку. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 301

Все по теме:

Николаевская область, Суд, Непогода, Документы, Крыша, Ветер, Первомайск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: "Мы возвращаем Крым домой - в Украину"
02 "Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой
03 Российские рокеры с песней о Путине продолжают покорять украинцев: видео с выступления на "Файном місті"
04 Гигантскую яхту официально богатейшего россиянина заметили у берегов элитного средиземноморского курорта (фото, видео)
05 В Турции выросло число погибших от пожара, огонь почти добрался до ТЕС и аэропорта Бодрум (фото, видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
Украина будет вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса
В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)
В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Последствия урагана Гвидо: как непогода повредила украинцам
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Певица MamaRika родила первенца - первое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь