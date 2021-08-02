В Первомайске ветер сорвал крышу местного суда и разметал по городу документы (видео)

В городе Первомайск Николаевской области сильный ветер снес крышу со здания суда, и архивные документы разлетелись по округе.

Об этом 2 августа сообщает местное интернет-издание "Новости N".

Согласно информации, ЧП произошло вечером в воскресенье, 1 августа.

В сети также появилось видео, на котором видно, как сотни листов бумаги летают в воздухе над центром города и засыпают улицы.

Местные СМИ пишут, что крышу снесло как раз над той комнатой, где находился архив суда.

Как сообщает издание "Голос", непогода в ночь с 1 на 2 августа наделала беды не только в Первомайске, а и в Николаеве, где в Корабельном районе ветром снесло крышу жилого дома, а во дворах падали ветки и деревья.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 августа в Украине ожидаются грозы, град и шквальный ветер 15-20 метров в секунду.

Напоминаем, что вечером в воскресенье, 1 августа, мощный ураган во Львове унес жизни двух молодых людей - в Стрыйском парке дерево упало прямо на парня и девушку.