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Стрельба в Одессе: в сети появилась информация о погибшем

Стрельба в Одессе: в сети появилась информация о погибшем
Обновлено 18:24 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

В Одессе во вторник, 3 августа, среди бела дня неизвестный расстрелял мужчину в жилом массиве

Как сообщает телеграм-канал "Ху**ая Одесса", погибшим оказался некий Лачин Мамедов. 

Происшествие произошло на улице Малиновского, 53. 

Как отмечается в сообщении, погибший ранее привлекался к ответственности по статье о мелком хулиганстве, а также был фигурантом дела о вымогательстве. 

"Застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство", - сказано в сообщении. 

Также сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами. 

Как известно, после убийства злоумышленник скрылся на серебристом "Мерседесе", однако не исключено, что позже он пересел на другой автомобиль этой марки. 

В городе объявлен план "Сирена". 

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео момента нападения и фото предположительного убийцы.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Одесса, Полиция, Убийство, Стрельба.
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