Стрельба в Одессе: в сети появилась информация о погибшем

В Одессе во вторник, 3 августа, среди бела дня неизвестный расстрелял мужчину в жилом массиве.

Как сообщает телеграм-канал "Ху**ая Одесса", погибшим оказался некий Лачин Мамедов.

Происшествие произошло на улице Малиновского, 53.

Как отмечается в сообщении, погибший ранее привлекался к ответственности по статье о мелком хулиганстве, а также был фигурантом дела о вымогательстве.

"Застрелили представители одной из этнических преступных группировок Одессы, которые выполняли заказ на убийство", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что и погибший и стрелок являются азербайджанцами.

Как известно, после убийства злоумышленник скрылся на серебристом "Мерседесе", однако не исключено, что позже он пересел на другой автомобиль этой марки.

В городе объявлен план "Сирена".

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео момента нападения и фото предположительного убийцы.