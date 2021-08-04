"Портал в Нарнию": в Днепре грузовик посреди улицы провалился под землю (видео)

В Днепре на улице Шолохова в жилом массиве Ломовский в среду, 4 июля днем, грузовик угодил колесом в яму и застрял. Подобные происшествия нередко происходят на дорогах Украины - накануне грузовик из "плена" спасали в Одессе.

Об инциденте сообщает Телеграм канал "Ху**ый Днепр".

"Открылся портал в Нарнию"- так комментирует видео его автор. Также подобное ЧП могло произойти и на проспекте Богдана Хмельницкого, но там предприимчивые днепряне отметили провал асфальта ветками. В комментариях к видео отмечают, что в других районах ситуация не лучше и иронозируют над "порталом".

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Улица Шолохова - одна из прибрежных.

(Фото: Google)

В числе амбициозных планов местной власти - отремонтировать улицу, сделав ее двухуровневой набережной с двумя пешеходными мостами. В планах работ - укрепить склон от улицы к Днепру от оползней, который часто вызывают провалы грунта.

Ранее "Телеграф" писал, что мер Днепра Борис Филатов хочет стимулировать вакцинацию в городе предложив днепрянам безплатный проезд.