В Киеве части моста падают прямо на дорогу: появились фото

В Дарницком районе Киева прямо на проезжую часть начал обваливаться один из мостов.
Об этом в четверг, 5 августа, сообщает "Киев Автомобильный" на странице в Facebook.
Аварийный мост расположен возле станции метрополитена "Осокорки".
В частности, данный путепровод является частью транспортной развязки:
В соцсети просят автовладельцев быть осторожными и постараться не проезжать под аварийным участком путепровода.
Киевляне в комментариях к посту жалуются на отсутствие надлежащего ремонта подобных конструкций в столице.
Как сообщалось, 5 июля днем обвалилась часть Берестейского путепровода и один из обломков упал на проезжавший под ним автомобиль.
Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 июля один из туристов в Киеве повредил стекла на велосипедно-пешеходном мосту.