В Киеве части моста падают прямо на дорогу: появились фото

В Дарницком районе Киева прямо на проезжую часть начал обваливаться один из мостов.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает "Киев Автомобильный" на странице в Facebook.

Аварийный мост расположен возле станции метрополитена "Осокорки".

В частности, данный путепровод является частью транспортной развязки:

В соцсети просят автовладельцев быть осторожными и постараться не проезжать под аварийным участком путепровода.

Киевляне в комментариях к посту жалуются на отсутствие надлежащего ремонта подобных конструкций в столице.

Как сообщалось, 5 июля днем обвалилась часть Берестейского путепровода и один из обломков упал на проезжавший под ним автомобиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 июля один из туристов в Киеве повредил стекла на велосипедно-пешеходном мосту.