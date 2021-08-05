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Четверг, 05.08.2021
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В Киеве части моста падают прямо на дорогу: появились фото

В Киеве части моста падают прямо на дорогу: появились фото
14:35 Сегодня Телеграф Фейсбук

В Дарницком районе Киева прямо на проезжую часть начал обваливаться один из мостов.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает "Киев Автомобильный" на странице в Facebook.

Аварийный мост расположен возле станции метрополитена "Осокорки".

Мост на Осокорка

В частности, данный путепровод является частью транспортной развязки:

Осокорки

В соцсети просят автовладельцев быть осторожными и постараться не проезжать  под аварийным участком путепровода.

Киевляне в комментариях к посту жалуются на отсутствие надлежащего ремонта подобных конструкций в столице.

Мост в Киеве Мост в Киеве Мост в Киеве

Как сообщалось, 5 июля днем обвалилась часть Берестейского путепровода и один из обломков упал на проезжавший под ним автомобиль.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 29 июля один из туристов в Киеве повредил стекла на велосипедно-пешеходном мосту.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, Мост, Осокорки, Дарницкий район.
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