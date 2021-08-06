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Два ларька снесло за секунду: появилось видео момента аварии на Позняках в Киеве

Два ларька снесло за секунду: появилось видео момента аварии на Позняках в Киеве
Обновлено 13:12 Сегодня Телеграф телеграм

В Дарницком районе Киева утром в пятницу, 6 августа, вблизи ТЦ "Пирамида" возможно пьяная водитель BMW Х5 въехала в два киоска и полностью разбила их.

Об этом сообщают  "Стражи Эспрессо" на странице в Facebook.

Случай произошел около 6 утра, 6 августа, на улице Александра Мишуги на Позняках.

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Водитель элитного автомобиля BMW Х5 по неизвестным причинам не справилась с управлением и вылетела на бордюр.

После этого она разбила один киоск с сигаретами, но не остановился и въехала в еще один, где продавали цветы.

В сети появилось видео, как все происходило.

По словам свидетелей, водитель автомобиля была пьяна, но эта информация пока что не подтверждена и следствие сейчас устанавливает детали ДТП.

Как сказали полицейские, на месте события водитель отказалась проходить тест на наличие алкоголя в крови, поэтому ее забрали на освидетельствование в больницу.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" сообщал, как 17 июля в Днепровском районе Киева произошло ДТП с участием пьяного водителя, в салоне которого было еще четыре пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Особенностью инцидента стало то, что для аварии не понадобилась вторая машина. 

Напоминаем, что 6 августа на трассе "Киев-Чоп" грузовик смял легковушку - есть погибший, у одного из водителей нашли наркотики.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 343

Все по теме:

Киев, ДТП, Авария, Позняки, BMW X5, Дарницкий район Киева.
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