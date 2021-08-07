Украинский самолет поднимался на перехват нарушителя на границе с Румынией (фото и видео)

Седьмого августа на рассвете пограничники Черновицкого отряда задержали пилотов и самолет АН-2 который незаконно слетал в Румынию и обратно.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

К поимке "нелегала" подключились силы противовоздушной обороны Украины, в небо подняли самолет МиГ-29 для принудительной посадки нарушителя. После приземления на одном из аэродромов Ивано-Франковской области - в Коломые, спецподразделение ДОЗОР и пограничники задержали четверых человек, которые были в самолете и пытались сбежать от силовиков на машине.

(Фото: ГПСУ)

Согласно информации правоохранителей начато криминальное расследование за нарушение правил международных полетов, собираются доказательства контрабанды сигарет в Румынию.

Аэродром, куда приземлился АН-2, тот, который восстанавливал недавно погибший Игорь Табанюк. После его смерти известный телеведущий Дмитрий Комаров обратился к властям с просьбой сохранить аэродром.