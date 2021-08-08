Десятки боевых "вертушек" над Затокой и инспекция Змеиного: что происходит (фото, видео)

На фоне растущих опасений относительно возможной попытки России захватить остров Змеиный глава ГУР Минобороны проверил боеготовность разведывательных сил и средств на острове. При этом в расположенной неподалеку Затоке заметили боевые вертолеты.

Об этом сообщает в пресс-служба ГУР МО.

"Глава разведывательного органа Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов проверил готовность сил и средств разведки на острове Змеиный к выполнению задач по назначению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была проведена проверка боеготовности зенитных расчетов, а также проведены учения по подводному минированию.

Также на Змеином были установлены средства контроля за надводными и подводными целями.

Вместе с тем, как сообщает телеграм-канал Одесса Info, отдыхающие в Затоке смогли наблюдать массовый пролет боевых вертолетов.

"Пишут что за пол дня насчитали около 20 шт", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, западные аналитики не исключают, что Россия может уже сейчас напасть на Украину.