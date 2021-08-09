В аквапарке Днепра утонул ребенок: подробности (фото)

В воскресенье, 8 августа, около 18:00 в Днепре произошла трагедия: в аквапарке Happy Day на Набережной Победы, 37-д утонул ребенок.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на представителей аквапарка, несчастный случай произошел в большом бассейне.

Так, портал "Наше місто" пишет, что мальчику было 9 лет, и он отдыхал в аквапарке вместе с мамой. Известно, что ребенка пытался спасти медперсонал и прибывшие две бригады скорой, однако попытки оказались тщетными.

На данный момент причины произошедшего устанавливаются. В СМИ пишут, что ребенку могло стать плохо в воде.

Как ранее сообщал портал "Телеграф", на пляже Ланжерон, который расположен в Одессе, трое детей 7, 13 и 16 лет катались на катамаране, но на расстоянии 800 метров от берега что-то пошло не так и они начали тонуть.

Также мы писали, что в Киеве на озере Радунка возле "Сильпо" утонула молодая девушка, которая находилась в положении.