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В аквапарке Днепра утонул ребенок: подробности (фото)

В аквапарке Днепра утонул ребенок: подробности (фото)
09:37 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 8 августа, около 18:00 в Днепре произошла трагедия: в аквапарке Happy Day на Набережной Победы, 37-д утонул ребенок.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на представителей аквапарка, несчастный случай произошел в большом бассейне. 

Так, портал "Наше місто" пишет, что мальчику было 9 лет, и он отдыхал в аквапарке вместе с мамой. Известно, что ребенка пытался спасти медперсонал и прибывшие две бригады скорой, однако попытки оказались тщетными. 

На данный момент причины произошедшего устанавливаются. В СМИ пишут, что ребенку могло стать плохо в воде.

Как ранее сообщал портал "Телеграф", на пляже Ланжерон, который расположен в Одессе, трое детей 7, 13 и 16 лет катались на катамаране, но на расстоянии 800 метров от берега что-то пошло не так и они начали тонуть.

Также мы писали, что в Киеве на озере Радунка возле "Сильпо" утонула молодая девушка, которая находилась в положении.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 783

Все по теме:

Дети, Днепр, Аквапарк, Бассейн, Смерть ребенка.
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