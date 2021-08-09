Ночные дежурства и атака "титушек": жильцам киевской высотки удалось отстоять подъезд от нелегального хостела

К тому, что на первых этажах многоквартирных домов в переоборудованных квартирах прописались магазины, салоны и офисы, мы уже привыкли. Но на всех первых этажей не хватает и порой конторы заселяются на этажи повыше. И если сотрудники "пришли-ушли" с работы, а в остальное время усердно, но тихо трудятся за дверями бывшей квартиры, то у постоянных жильцов к ним обычно претензий не возникает. А вот когда такую организацию начинают массово посещать клиенты, вести себя шумно, неадекватно и нарушать покой граждан, возникает критическая ситуация.

Еще проблемнее, когда "временные" гости становятся постоянными. Так случается, когда в квартире оборудуют дешевую гостиницу - так называемый мини-хостел с несколькими кроватями, санузлом и кухней. Понятное дело, что в туристической местности это очень выгодно для непритязательных путешественников – есть крыша над головой, возможность помыться и перекусить за доступную плату. Но это оптимальный вариант постояльцев. В большинстве случаев, хостелы организуют, чтобы "косить бабло", а это выгодно, когда койко-место снимают сразу на месяц или 2-3, и сюда заселяется целая группа иногородних граждан, работающих по контракту, например, на стройке. И тогда "веселая жизнь" постоянным жильцам обеспечена, потому что, как показывает практика, часть временных соседей будет коротать свободное время за выпивкой и выяснением отношений друг с другом. Следовательно, в подъезде будет шум, грязь и визиты полиции.

Странное количество кроватей для одной квартиры

На минувшей неделе подобной проблемы для своих квартир и семей пытались избежать жильцы одного из подъездов 22-этажного дома на проспекте Николая Бажана, 10, где внезапно организовался такой мини-хостел. Как развивалась и чем закончилась ситуация выяснял "Телеграф".

-Началось все с того, что мы вовремя обнаружили, что в подъезде появляется хостел, - знакомит с историей и предысторией конфликта житель дома Дмитрий. – Раньше это помещение занимал офис и ребята из него нас не тревожили. Потом они начали курить в офисе и дым из него попадал в окна соседей, пришлось обратиться с предупреждением. Это было примерно год назад, но во время карантина офис съехал. Примерно полгода была тишина, а накануне прошлых выходных консьержка увидела, как в одну из 3-комнатных квартир завозится странное количество матрасов и кроватей, и сообщила об этом жильцам.

Когда в первое августовское воскресенье начали появляться первые постояльцы, то обеспокоенные жильцы, по словам Дмитрия, вышли на улицу, чтобы понять, что это за люди, которые направляются в их дом, и обсудить ситуацию. Но постояльцы на диалог не шли. Зато появился адвокат, представляющий интересы хостела, который начал всех убеждать, что никаких законов относительно хостелов не существует, следовательно, нет и никаких запретов их деятельности. А заодно вызвал полицию. Приехавшему патрулю жильцы вручили встречное заявление, пояснив, что не знают, что это за люди, которые пытаются пройти в подъезд. Правоохранители связались с сыном хозяйки квартиры, который уверял, что к нему просто пришли... друзья, а их не пускают. Хотя сами постояльцы не отрицали, что направляются в хостел на ночевку. При этом никто не мог предъявить никаких документов и квитанций. Эти разборки продолжались примерно полтора часа. Патруль заверил жителей, что всю информацию и заявление передадут участковому, а тот придет и все зафиксирует.

"Ему никто дверь в хостел не откроет и он уйдет ни с чем"- возразили жильцы.

В подъезде с незнакомцами опасно женщинам и детям

На следущий день ситуация повторилась: постоянные жильцы закрыли доступ в подъезд временным. В это время в самом хостеле забаррикадировалась женщина, снявшая эту квартиру для своего бизнеса. И опять пришел адвокат, от которого жители потребовали договоры на аренду и субаренду квартиры, а также информацию о поселенцах с квитанциями об их оплате услуг хостела. "Нам главное надо было понять, кто эти люди и что все зарегистрировано", - объясняет Дмитрий. Адвокат вновь уверял, что все имеется и работает в правовом поле. И вновь вызвал полицейских.

-Я взялся им объяснять, что вот эти 10-12 человек, которые сидят под подъездом, говорят, что находятся здесь на законных основаниях. Мы же хотим увидеть документы о том, что они оплатили услуги, то есть, хостел оформлен официально и если возникнет какая-то ситуация, то с него может быть спрос. И так как никто так и не предоставил документы, патрульные согласились с тем, что группа лиц не имееет права заходить в наш дом.

Законные жильцы тем временем выяснили, что хозяева квартиры сдали ее некоей даме для использования по прямому назначению – для постоянного проживания семьи. Что никак не схоже с функционированием хостела.

"Мы объяснили полиции, что на самом деле пострадавшими являются вот эти все люди, мужчины, которых обманули, пообещав им предоставить услугу там, где ее предоставить невозможно, – подчеркивает собеседник. – Себя же мы не считаем ни пострадавшими, ни потерпевшими".

В тот день два десятка активистов из числа жителей дежурили у подъезда до 2-х часов ночи, пока несостоявшиеся постояльцы не вынуждены были покинуть место неудавшегося приюта.

Это была их первая, но не финальная победа. Пытаясь решить собственную проблему, люди узнали, что подобные "черные мини-хостелы" напасть не одного дома, а всего их района и некоторых украинских городов.

-Мы знаем по статистике, что поначалу хоть какой-то фейс-контроль бывает, а так как это все-таки, бизнес-модель, то потом рано или поздно в хостел начинают заселяться все подряд, в том числе, и сомнительные личности. Эти люди никак не регистрируются, у них могут отсутствовать документы, и если потом случится какой-то криминал, полиция даже не установит, что человек здесь вообще пребывал. Люди могут снимать на 12 этаже хостел, днем гулять по этажам, смотреть, кто как живет, у кого какие двери, а нам придется беспокоиться, как отпускать в лифте своих детей, незнакомцев будут опасаться женщины и пожилые люди, - перечисляет возможные неприятности Дмитрий.

Титушки применили газовый баллончик

А в четверг минувшей недели жильцы традиционно вышли на охрану своего подъезда. Но далее все произошло очень непредсказуемо. Во двор наведались накачанные ребята, которых принято называть "титушками", и довольно дерзко попытались пробиться к подъезду. Вероятно, их для подмоги наняла арендаторша нелегальной гостиницы. У входа в подъезд началась толкотня, перешедшая в борьбу.

"Действовали они очень агрессивно: трое инициировали конфликт, четверо – пытались зайти нас окружить и просто выдавить. Были еще и наблюдатели со стороны. Нас спасло, как фильме "300 спартанцев", то, что к подъезду был узких проход, потому преимущество в массе нападавшим не помогло", - с иронией говорит мужчина.

Когда обычная грубая сила не сработала, главарь титушек достал газовый баллончик "Терен-4М" (предназначенный для использования сотрудниками правоохранительных органов) и разбрызгал его на жильцов. Некоторым, в том числе и Дмитрию, газ попал в глаза и помощь пострадавшим оказывали медики "скорой помощи". Спугнула нанятых хулиганов полиция, которую жильцы на всякий случай вызвали еще до столкновения. Фото и видео нападавших помогло через определенных людей опознать некоторых из участников инцидента – среди них оказались и те, кто профессионально занимается подобным "решаловом" на разных объектах Киева. Связавшись с руководителями "титушек", жильцы дома заявили, что не допустят в своем доме работу нелегального хостела, даже если придется ставить охрану, заборы и оплачивать видеонаблюдение.

Кроме того, жители постарались предать огласке сложившуюся ситуацию, сообщив о ней в соцсетях и на телевидение, а также связавшись с владельцем переоборудованной квартиры. И подействовало! Узнав о возможных последствиях конфликта, хозяин решил компенсировать арендаторше стоимость косметического ремонта квартиры, однако хостела там уже не будет.

-Поздним вечером субботы из злополучной квартиры были вынесены двухэтажные кровати, - сообщил "Телеграфу" Дмитрий. Киевлянин подчеркнул, что все сложилось удачно лишь потому, что жильцы смогли быстро объединиться и решительно отстоять свои права. "Пусть все знают, что на любую силу найдется другая сила! А врачи "скорой", где мне промывали глаза, сказали, что подобных "язв" в Киеве уже много, и что они, заходя в подъезд дома, уже по запаху определяют наличие там "черного хостела". От них идут постоянные вызовы, все время кого-то надо спасать, кого-то откачивать, потому что контингент там очень специфический".

Законопроекты по хостелам застревают в Раде

-Да, правоохранители выезжали к месту события, - подтвердили нам в отделе коммуникации полиции Киева. – На данный момент заявлений в полицию не поступало, информации о потерпевших также пока не имеется. Наши сотрудники общаются с председателем ОСББ и участкорвым офицером полиции, чтобы урегулировать данный конфликт. Сотрудники Дарницкого управления полиции в курсе ситуации и сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Когда полицейские выслушают аргументы обеих сторон, у нас будет больше информации.

На сегодня в Украине нет четкой законодательной базы по деятельности хостелов и обоснований по прекращению их деятельности. Нет даже четкого определения понятия «хостел», кто и как их может открывать. Хотя законопроекты уже не раз подавались в Верховную Раду, но отзывались или не находили должной поддержки среди депутатов, - сообщается на сайте DOM.RIA.

Согласно вступившей с 1 декабря 2019 года в Украине в силу новой государственной строительной норме ГСН В.2.2-15:2019, в жилых домах запрещается размещение отелей и хостелов. Но она относится только к строящимся многоэтажкам или домам, которые прошли реконструкцию. Для старого жилого фонда по Гражданскому Кодексу и Конституции Украины, собственник жилого дома или квартиры может использовать помещения для собственного проживания или проживания членов семьи, не нарушая прав других граждан.

Вот еще что удалось узнать: оплату за услугу ночлега по закону нельзя брать наличкой, ее надо проводить через кассовый аппарат, постояльцев должны вносить в книгу регистрации, в помещении должны соблюдаться санитарные и противопожарные нормы.

Кроме того, хостелы можно размещать либо в отдельно стоящих зданиях, либо в жилых многоквартирных домах, но при наличии отдельного входа. При этом, оборудовать их можно только на цокольном, первом и втором этажах, ни о каком 12-м этаже и речи быть не может. И вот такой момент: для открытия хостела жилое помещение надо перевести в статус нежилого, предварительно заручившись письменным согласием всех жильцов дома.

Если же избавиться от назойливого соседа в виде нелегального хостела мирным путем не удается, то жильцам следует подавать заявление в полицию и суд с указанием конкретных фактов, прилагая документы, фото или видеофиксации нарушений и безобразий.

"Мой дом – моя крепость" – и надо уметь его защищать!