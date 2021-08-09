Известный врач и школьный учитель: в Кривом Роге супруги покончили с собой

В Ингулецком районе Кривого Рога 8 августа произошла трагедия: счеты с жизнью свела супружеская пара, выпрыгнув из окна своей квартиры на четвертом этаже дома по ул. Неделина.

По информации местного портала "Первый городской", который ссылается на источники в полиции, бездыханные тела 84-летнего мужчины и его 83-летней жены во дворе дома нашла соседка.

Прибывшие на место копы нашли прощальную записку, в которой супруги просили никого не винить в их смерти.

Известно, что погибший пенсионер ранее был учителем с многолетним стажем в одной из школ Ингульца, а его супруга - известным врачом.

По факту самоубийства пенсионеров в Кривом Роге проводят расследование.

Напомним, в Запорожье 47 летний мужчина нанес себе огнестрельное ранение, но оно не оказалось смертельным, поэтому самоубийца попытался отравиться выхлопными газами автомобиля.