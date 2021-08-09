Смерть ребенка в аквапарке в Днепре: очевидцы рассказали подробности трагедии

В Днепре 8 августа в аквапарке Happy Day в Днепре утонул ребенок. По словам очевидца - мальчик погиб практически мгновенно.

Об этом пишет Наше місто.

По словам очевидцы произошедшего - жительницы Днепра Инессы, мальчик хотел поплавать во взрослом бассейне. Сопровождавшие его взрослые ему запрещали, но когда они потеряли бдительность и отошли от бассейна, мальчик прыгнул в него.

Женщина отмечает, что ребенок прыгнул вниз головой и, возможно, сразу травмировался, поскольку не подавал признаков жизни когда оказался на поверхности - всплыл спиной вверх и не барахтался.

Она рассказала что помочь ребенку пытались многие - ребенок рядом, инструктор, который его вытащил. Люди вокруг сразу начали делать сердечно-легочную реанимацию. Как рассказала Инесса - скорую ждали около 15 минут.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Отметим, что сегодня аквапарк не работает.

Ранее "Тлегераф" писал что в Одесской области 10-летнего ребенка убило током.