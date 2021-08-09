Украинские военные готовятся отбивать атаки агрессора в Черном море: "Понимаем, в какое время живем" (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный, где наблюдал за учениями украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что учения проводились с целью отработки обороны острова от возможного вторжения сил агрессора.

В частности, военнослужащие отработали противодействие морскому десанту, уничтожение вражеских судов и отразили попытку захвата украинского острова.

Сам Зеленский отметил, что рад тому, что эти учения проходят на Змеином.

"На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся", - сказал он.

Также Зеленский указал, что у Украины имеется сильная армия, готовая отстаивать территориальную целостность страны в любом ее уголке.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 8 августа, на Змеином провели учения разведчики ГУР Минобороны, в связи с чем отдыхающие в курортной Затоке смогли наблюдать пролет большого числа военных вертолетов.