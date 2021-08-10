Трех человек ранило осколками: протаранившего остановку в Одессе водителя обвинили в пьянстве

Стали известны подробности ДТП на 4 станции Фонтана, где 10 августа около 11:30 столкнулись несколько машин, одна из которых влетела в остановку с людьми.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на очевидцев, BMW на большой скорости врезался в авто такой же марки, задел Skoda и по инерции протаранил еще и Audi.

Кроме того, авто разнесло еще и трамвайную остановку, где в ожидании общественного транспорта были люди. Сообщается, что две пожилые женщины и молодой парень успели отскочить, но получили ранения осколками.

Что же касается водителя BMW, по словам очевидцев, он был сильно пьян, а в его салоне якобы обнаружили бутылки с коньяком. Ему, а также другим пострадавшим в этой аварии сейчас оказывают помощь медики.

Тем временем коммунальщики уже взялись за восстановление пострадавшей остановки. Движение трамваев на этой линии на время приостановили.

Напомним, пассажирский автобус Neoplan рейса "Харьков-Лазурное" попал в ДТП в районе Новой Водолаги в Харьковской области 9 августа. Водитель не справился с управлением и влетел в отбойник.