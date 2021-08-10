"Разборки" на почве "бизнеса": появилась информация о причинах гибели украинских заключенных в "ДНР"

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал новость об убийстве в колонии т.н. "ДНР" заключенных.

Об этом он написал в Фейсбук.

По его словам, гибель третьего заключенного пока никем не подтверждена, а потому в настоящее время можно говорить лишь о двух убитых.

Кроме того, Гармаш говорит, что причинами конфликта криминальные "разборки" на почве "бизнеса".

Он указал, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет мошенничество, поскольку для ОРДЛО таковое является способом привлечения туда денег. Поэтому, говорит Гармаш, подобный род "деятельности" активно поддерживается "начальниками" тюрем.

Особенно явно это проявляется на оккупированных территориях Донецкой области, а потому "власти" т.н. "ДНР" и не особо хотят возвращать заключенных в свободную Украину.

"Луганск, кстати, заключенных Украине до 2019 года возвращал. А затем, видимо, донецкие коллеги, поделились с луганчанами "полезным" опытом", - написал Гармаш.

Вместе с тем, он указал, что "исправительные учреждения" на неподконтрольных территориях остаются зоной полного произвола, поскольку туда нет доступа наблюдателям из международных организаций.

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке "скорая" врезалась в микроавтобус из-за чего погибли два человека.