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"Разборки" на почве "бизнеса": появилась информация о причинах гибели украинских заключенных в "ДНР"

"Разборки" на почве "бизнеса": появилась информация о причинах гибели украинских заключенных в "ДНР"
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш прокомментировал новость об убийстве в колонии т.н. "ДНР" заключенных

Об этом он написал в Фейсбук. 

По его словам, гибель третьего заключенного пока никем не подтверждена, а потому в настоящее время можно говорить лишь о двух убитых. 

Кроме того, Гармаш говорит, что причинами конфликта криминальные "разборки" на почве "бизнеса". 

Он указал, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет мошенничество, поскольку для ОРДЛО таковое является способом привлечения туда денег. Поэтому, говорит Гармаш, подобный род "деятельности" активно поддерживается "начальниками" тюрем. 

Особенно явно это проявляется на оккупированных территориях Донецкой области, а потому "власти" т.н. "ДНР" и не особо хотят возвращать заключенных в свободную Украину. 

"Луганск, кстати, заключенных Украине до 2019 года возвращал. А затем, видимо, донецкие коллеги, поделились с луганчанами "полезным" опытом", - написал Гармаш. 

Вместе с тем, он указал, что "исправительные учреждения" на неподконтрольных территориях остаются зоной полного произвола, поскольку туда нет доступа наблюдателям из международных организаций. 

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке "скорая" врезалась в микроавтобус из-за чего погибли два человека. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, Сергей Гармаш, ОРДЛО.
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