Миллионы за вакцинацию: в Одесской области устроили соревнования с призами для ОТГ

В Одесской области устраивают соревнования по темпам вакцинации для объединенных территориальных общин (громад).

Об этом во вторник, 10 августа, сообщает Telegram-канал "Одесса как она есть".

По данным канала, на соревнованиях будет три призовых места. Занявшие их ОТГ получат денежные вознаграждения.

Первое место достанется общине, которая провакцинирует самое большое количество своих жителей, и за это она получит 20 млн грн.

Общине, занявшей второе место, власть Одесской области готова заплатить 10 млн грн.

Третьему месту достанется 5 млн грн.

Как пишет канал, премию получат те ОТГ, где получат вакцину более 50% людей.

Результаты соревнований по вакцинации объявлять 15 сентября.

По данным Telegram-канала "Коронавирус в регионах" за сутки в Одесской области обнаружили 62 случая заражения коронавирусом.

Также 10 августа почти три тысячи жителей области получили вторую дозу вакцины.

В общем в Украине уже более 2 млн 220 тыс. человек сделали первую прививку (почти 84 тыс. людей за сутки 10 августа), и почти 2 млн 460 тыс. украинцев получили повторную дозу (за сутки более 56 тыс. человек).

С начала пандемии в Украине заболели более 2 млн 260 тыс. людей (за сутки 781 человек).

От коронавируса умерли в общем более 53 тыс. украинцев (24 за последние сутки).

За период распространения COVID-19 также довольно много людей выздоровели от болезни - почти 2 млн 200 тыс. человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в привитом на 55% Израиле вернули обязательное ношение маски на улице из-за штамма "Дельта".

Напоминаем, что 4 августа в Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19.