В Одессе прощаются с директором художественного музея Александром Ройтбурдом (фото и видео)

В Одесском художественном музее сегодня, 11 августа, проходит церемония прощания с его директором Александром Ройтбурдом. Провести в последний путь выдающегося художника пришли десятки людей.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Церемония прощания проходит во дворе художественного музея по адресу ул. Софиевская 5а.

Провести в последний путь директора ОХМ пришли сотни друзей, близких, знакомых художника, а также просто одесситов. К гробу с телом Ройтбурда выстроилась огромная очередь людей с цветами. Рядом на экране показывают его фотографии и работы.

Траурная церемония будет длится до 12:00, затем художника похоронят на Еврейском кладбище. Похороны запланированы на 13:00.

(Фото: "Думская")

Для тех, кто не смог приехать на похороны, организовали трансляцию в Фейсбук и YouTube.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 8 августа, стало известно о смерти известного украинского художника, директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда. Мужчине было 59 лет. Художник страдал от серьезных проблем со здоровьем в последнее время.