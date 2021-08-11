Военные самолёты над Киевом оказались репетицией парада: в сети показали фото и видео

В Киеве местные жители могли наблюдать часть авиашоу к Дню Независимости Украины немного раньше положенного - над городом летали самолеты. Как стало известно - эти полеты были репетицией.

В соцсетях пользователи делятся фото и видео авиапредставления.

Самолеты заметили над Оболонским и Подольским районами Киева. Согласно информации с сайта Министерства обороны, в праздничных мероприятиях 24 августа примут участие самолеты АН-26, ИЛ-76, шесть самолётов Су-27, семь истребителей МиГ-29 и другие. Общее количество техники украинских военных в небе на авиапараде ожидается около 51 самолета и вертолета.

Ранее "Телеграф" писал, что на ГП "Антонов" Нацгвардия начала подготовку к параду. Также из-за репетиций уже в самой столице перекроют улицы на 4 дня - полный список.