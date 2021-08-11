Российская сеть набирает обороты в Украине: хотят открыть 40 супермаркетов до конца года

В Украине к концу 2021 года российская сеть "Mere" планирует запустить 40 супермаркетов. Первые магазины уже работают в Никополе и Павлограде (Днепропетровская область).
Об этом в среду, 11 августа, "LIGA.net" сообщил бывший директор по развитию "Mere" в Украине Артем Хоменко.
Известно, что еще в июне российская сеть супермаркетов открыла свой первый магазин в Украине.
По словам экс-директора, в ближайшее время планируют открывать новые супермаркеты в Днепропетровской и Киевской областях.
Несмотря на предоставленную информацию, Хоменко заявил, что уже не имеет отношения к компании.
Также он сказал, что украинская власть была совсем не против открытия российских супермаркетов в стране.
По данным Retailers.ua, в скором времени новые магазины "Mere" появятся в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.
О сети супермаркетов известно, что "Mere" является проектом владельцев еще одной российской сети "Светофор", принадлежащей красноярским бизнесменам Сергею и Андрею Шнайдерам.
Сеть предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Супермаркеты "Mere" работают не только в России и Украине, а и в Германии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в июне 2021 года в СНБО отреагировали на то, что российская торговая сеть "Mere" ("Светофор") планирует возобновить деятельность в Украине.