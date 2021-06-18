Возвращение российской сети магазинов Mere в Украину: в СНБО рассказали, будет ли она работать

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на новости о том, что российская торговая сеть "Mere" ("Светофор") планирует возобновить деятельность в Украине.

Во время своего брифинга после заседания Совета в пятницу, он сказал, что эта торговая сеть в Украине работать не будет.

Открытие магазинов он назвал "операцией российских спецслужб", которые намерены использовать сеть дискаунтеров во время следующих выборов "для продвижения своих целей".

"Эта сеть в Украине работать не будет", - сказал Данилов.

Кроме того он раскритиковал мэра и депутатов Николаева за то, что те "не имеют желания" воспользоваться своими полномочиями, чтобы остановить открытие этих магазинов в своем городе.

Отметим, в Николаеве первый магазин указанной торговой сети был открыт еще в 2020 году, однако его работа была временно приостановлена из-за проблем с доставкой товара.

14 июня в сети заявили, что намерены возобновить его работу, а также развернуть деятельность еще 40 магазинов по всей Украине.

Впрочем, это заявление наткнулось на реакцию Данилова, который заявил, что запуск работы российских магазинов в Украине невозможен, а противостоять этому должны власти Николаева.

Мэр города Александр Сенкевич после этого ответил, что не понимает, как николаевские власти могут повлиять на возобновление работы магазина.

Как сообщалось ранее, в пятницу 18 июня СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса.

Фукс в свою очередь с решением Совета не согласен и заявил о намерении обратиться к суду.