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Возвращение российской сети магазинов Mere в Украину: в СНБО рассказали, будет ли она работать

Возвращение российской сети магазинов Mere в Украину: в СНБО рассказали, будет ли она работать
Обновлено 22:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на новости о том, что российская торговая сеть "Mere" ("Светофор") планирует возобновить деятельность в Украине.

Во время своего брифинга после заседания Совета в пятницу, он сказал, что эта торговая сеть в Украине работать не будет. 

Открытие магазинов он назвал "операцией российских спецслужб", которые намерены использовать сеть дискаунтеров во время следующих выборов "для продвижения своих целей". 

"Эта сеть в Украине работать не будет", - сказал Данилов. 

Кроме того он раскритиковал мэра и депутатов Николаева за то, что те "не имеют желания" воспользоваться своими полномочиями, чтобы остановить открытие этих магазинов в своем городе. 

Отметим, в Николаеве первый магазин указанной торговой сети был открыт еще в 2020 году, однако его работа была временно приостановлена из-за проблем с доставкой товара. 

14 июня в сети заявили, что намерены возобновить его работу, а также развернуть деятельность еще 40 магазинов по всей Украине.

Впрочем, это заявление наткнулось на реакцию Данилова, который заявил, что запуск работы российских магазинов в Украине невозможен, а противостоять этому должны власти Николаева. 

Мэр города Александр Сенкевич после этого ответил, что не понимает, как николаевские власти могут повлиять на возобновление работы магазина. 

Как сообщалось ранее, в пятницу 18 июня СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа и бизнесмена Павла Фукса. 

Фукс в свою очередь с решением Совета не согласен и заявил о намерении обратиться к суду

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, СНБО, Супермаркеты, Алексей Данилов, Mere.
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