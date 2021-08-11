Боевики усиливают обстрелы на Донбассе: страдают как украинские военные, так и мирные жители

В среду, 11 августа, российские наемники в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских военных, в результате чего один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение.

Об этом 11 августа сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", в полосе ответственности которой и был ранен украинский защитник.

Раненому оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Как говорят в ВСУ, сейчас состояние здоровья воина удовлетворительное.

Также в ООС сообщают, что 11 августа около четырех часов утра российские наемники со стороны населенного пункта Трудовое совершили обстрел окрестностей Новомихайловки Донецкой области, в результате чего повредили территорию фермы и линию электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка.

Кроме того, из-за повреждения линии електоропередач без водоснабжения осталась Новомихайловка.

Украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня уже сообщила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 11 августа в результате обстрелов боевиками "ДНР" села Новоселовка Вторая погиб пожилой мужчина.