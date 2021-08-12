За клуб в Кирилловке, где посетители устраивали оргии на танцполе, взялась полиция

Полицейские пгт Кирилловка Запорожской области в четверг, 12 августа, обнаружили в соцсети "Instagram" видео и публикации проходящего в местном клубе "Галактика" конкурса на "самый сексуальный танец", во время которого участники раздевались и имитировали половой акт за бутылку водки.

Об этом в четверг сообщает полиция отдела № 1 Мелитопольского РУП в Запорожской области.

Работники правоохранительных органов установили, что данные события происходили 16-17 июля 2021 года в ночном клубе "Галактика" в пгт Кирилловка.

За период после событий в подразделения полиции по данному поводу каких-либо сообщений не поступало.

Тем временем пользователи соцсетей, увидевшие на видео неприличные конкурсы на публике, неоднозначно отреагировали на кадры и возмутились моральным уровнем пар-участниц.

Полицейские пгт Кирилловка на данный момент общаются и проводят разъяснительную работу с владельцами развлекательного заведения, где все происходило, а также с ведущими, которые организовали для отдыхающих такие конкурсы.

Работники правоохранительных органов 12 августа уже внесли информацию по поводу случившегося в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях.

Сейчас в полиции решают вопрос о внесении материалов в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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