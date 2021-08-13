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Очередное наводнение в Крыму: уже двое погибших, 4 тысячи пострадавших (видео)

Очередное наводнение в Крыму: уже двое погибших, 4 тысячи пострадавших (видео)
12:57 Сегодня Телеграф Screenshot

В оккупированном Крыму продолжают бороться со стихией - полуостров накрыло мощными дождями из-за которых затопило Керчь. Наводнение уже забрало жизнь двух человек. 

Об этом пишут региональные Телеграм каналы ссылаясь на "главу" полуострова Сергея Аксенова. 

Также стихия нанесла вред здоровью еще 59 человек и затронула более 4000 жителей оккупированного полуострова. 

Как "Телеграф" писал ранее - в Керчи из берегов вышли местные реки, затопило стадион, рынок и завод по производству консервов. Пострадала и трасса "Таврида", которой оккупационные власти соединили города полуострова с Крымским мостом. 

Стихия бушует в Крыму не первый день - в середине недели подтопления вызвали эвакуацию близ Симферополя. Прогноз погоды не утешителен - в пятницу дожди продолжатся, к ним добавятся грозы и шквальный ветер. Высота волн в Черном море ожидается до 2 метров. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Наводнение, Крым, Керчь, Таврида, Новости Крыма.
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