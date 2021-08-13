Очередное наводнение в Крыму: уже двое погибших, 4 тысячи пострадавших (видео)

В оккупированном Крыму продолжают бороться со стихией - полуостров накрыло мощными дождями из-за которых затопило Керчь. Наводнение уже забрало жизнь двух человек.

Об этом пишут региональные Телеграм каналы ссылаясь на "главу" полуострова Сергея Аксенова.

Также стихия нанесла вред здоровью еще 59 человек и затронула более 4000 жителей оккупированного полуострова.

Как "Телеграф" писал ранее - в Керчи из берегов вышли местные реки, затопило стадион, рынок и завод по производству консервов. Пострадала и трасса "Таврида", которой оккупационные власти соединили города полуострова с Крымским мостом.

Стихия бушует в Крыму не первый день - в середине недели подтопления вызвали эвакуацию близ Симферополя. Прогноз погоды не утешителен - в пятницу дожди продолжатся, к ним добавятся грозы и шквальный ветер. Высота волн в Черном море ожидается до 2 метров.