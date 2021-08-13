Цены на жилье взлетели: сколько стоит снять квартиру в Киеве, Львове, Одессе, Харькове и Днепре

В украинских городах перед началом учебного года выросла цена за аренду жилья. В Киеве, Харькове и Днепре, чтобы снять квартиру в августе 2021 года, надо заплатить на 3% больше по сравнению с весной, во Львове на 2%, а в Одессе вообще на 5%.

Об этом сообщает аналитика "OLX Недвижимость".

"Если в прошлом году, после первого локдауна и до осени, цены на аренду недвижимости в столице снизились на 6-9%, то в 2021-м ситуация иная: цены на жилье растут", – сообщают в пресс-релизе "OLX".

Также в сервисе говорят, что наибольший перепад цен на аренду квартир сейчас наблюдается в Киеве. Средняя цена однокомнатной квартиры за месяц становит от 7 тыс. грн до 16 тыс. грн. За двухкомнатную нужно заплатить 8-30 тыс. грн, а за трехкомнатную – 11-55,7 тыс. грн.

По данным "OLX" наиболее дорогие квартиры в Печерском районе, а самые низкие цены на аренду сохраняются в Деснянском районе.

Согласно информации сервиса, в Харькове самое дешевое арендное жилье предлагают в Индустриальном, Немышлянском, Новобаварском и Московском районах. Там цены на однокомнатные квартиры составляют 5-5,5 тыс. грн, двухкомнатные – 6-7 тыс. грн, трехкомнатные – 7-9 тыс. грн. Самые высокие цены сохраняются в Шевченковском районе - там квартиры дороже на 50%, чем в других массивах.

В Днепре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 5-8 тыс. грн, двухкомнатной– 6-12 тыс. грн, трехкомнатной – 7-13 тыс. грн. По данным "OLX", самые низкие цены зафиксированы в Самарском районе.

В сервисе также говорят, что во Львове наблюдается наименьшая разница стоимости аренды между квартирами в центральных и отдаленных районах. Так, цены на аренду однокомнатной квартиры составляют 7-8 тыс. грн, двухкомнатной – 8-10 тыс. грн, трехкомнатной – 8,5-12,5 тыс. грн.

Как отмечают в компании, в Одессе сейчас самые низкие цены долгосрочной аренды среди городов-миллионников из-за спада туристического сезона. Таким образом, средние цены на аренду однокомнатной квартиры составляют 5,5-7 тыс. грн, двухкомнатной – 6-8,5 тыс. грн, трехкомнатной – 7-9,5 тыс. грн. Также в сервисе говорят, что в Одессе чем ближе жилье находится к морю, тем оно и дороже.

Ранее "Телеграф" сообщал что нужно знать при аренде или покупке недвижимости, чтобы не быть обманутым и не потерять деньги.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса многие украинцы начали покупать загородные дома, поэтому на них значительно подняли цены.