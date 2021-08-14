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Зарабатывала на студентах: киевская преподаватель использовала фото иностранцев для сайта знакомств (фото)

Зарабатывала на студентах: киевская преподаватель использовала фото иностранцев для сайта знакомств (фото)
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Киеве преподаватель ВУЗа создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с женщиной, выдавая себя за мужчину-иностранца, используя фото своего студента. В следствие общения злоумышленница присвоила 600 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Таким образом  женщина создала профиль на сайте знакомств, после чего около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца. 

Потом злоумышленница убедила женщину в том, что иностранец прислал собеседнице посылку со слитками золота, и таможенники якобы наложили на нее арест.

Киберполиция

Затем киевская преподаватель убедила потерпевшую взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на ее счет, чтобы уплатить несуществующий штраф.

Как заявляют в Киберполиции, на аферистку открыли уголовное производство по делу о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК). Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киберполиция

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля 2021 года мошенники устроили "липовую" акцию с участием "АТБ".

Напоминаем, что 11 августа в Рокитном под Киевом две мошенницы провели ритуал "снятия порчи с родственников" пожилой пары и забрали у тех 240 тысяч гривен наличными. 

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 234

Все по теме:

Киев, Мошенничество, Обман, Аферисты, Сайт знакомств.
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