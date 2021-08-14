Зарабатывала на студентах: киевская преподаватель использовала фото иностранцев для сайта знакомств (фото)

В Киеве преподаватель ВУЗа создала профиль на сайте знакомств и около года вела переписку с женщиной, выдавая себя за мужчину-иностранца, используя фото своего студента. В следствие общения злоумышленница присвоила 600 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Как удалось установить правоохранителям, 41-летняя злоумышленница работала в университете и имела доступ к данным иностранных студентов. Фото одного из них она и использовала в преступных целях.

Таким образом женщина создала профиль на сайте знакомств, после чего около года вела переписку с потерпевшей, выдавая себя за мужчину-иностранца.

Потом злоумышленница убедила женщину в том, что иностранец прислал собеседнице посылку со слитками золота, и таможенники якобы наложили на нее арест.

Затем киевская преподаватель убедила потерпевшую взять кредит на 600 тысяч гривен и перечислить на ее счет, чтобы уплатить несуществующий штраф.

Как заявляют в Киберполиции, на аферистку открыли уголовное производство по делу о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК). Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в начале июля 2021 года мошенники устроили "липовую" акцию с участием "АТБ".

Напоминаем, что 11 августа в Рокитном под Киевом две мошенницы провели ритуал "снятия порчи с родственников" пожилой пары и забрали у тех 240 тысяч гривен наличными.