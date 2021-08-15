Уволили за убийство семи сослуживцев: детали казусного случая в рядах российских наемников

Российские наемники на Донбассе задним числом уволили военнослужащего из состава оккупационных войск Даниила Цуприка, который после употребления спиртных напитков открыл стрельбу и применил гранату, вследствие чего погибли семь человек.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Известно, что ефрейтора Цуприка обнаружили и ликвидировали в подразделении специального назначения Министерства внутренних дел так называемой "ДНР".

"После этого, с целью избежания ответственности, командованием 9 отдельного мотострелкового полка 1 армейского корпуса так называемой ДНР, в котором проходил службу Д.Цуприк, было принято решение об освобождении указанного преступника "задним числом" - 9 августа ", - заявляют в украинском Министерстве обороны.

После случившегося в полке оккупантов провели инструктаж отдельных должностных лиц, чтобы ограничить использования мобильных телефонов для передачи служебной информации.

Все для того, чтобы никто не узнал о резонансном случае в рядах российских наемников.

Известно, что стрельба произошла на днях - пьяный Цуприк в ходе драки с другими военнослужащими, которые также были под действием алкоголя, открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату. В результате этого погибли семь человек - четыре наёмника и трое местных жителей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за сутки 13 августа на Донбассе российские наемники дважды открывали огонь по позициям ВСУ, вследствие чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Напоминаем, что в результате обстрелов боевиками "ДНР" села Новоселовка Вторая 11 августа погиб пожилой мужчина.