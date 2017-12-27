Кучма дал комментарий относительно успешного освобождения пленных

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма позитивно оценивает освобождение украинских заложников в рамках обмена удерживаемыми лицами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

"Конечно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастно к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе", - цитирует слова Л.Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он отметил, что переговоры и консультации по вопросу освобождения заложниками продолжались практически с начала войны на Донбассе, но стали содержательными и результативными в рамках Минского процесса.

"Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу", - цитирует Л.Кучму его пресс-секретарь.