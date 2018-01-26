Результат международного языкового экзамена могут засчитать как оценку за ГИА

В Минобразования сообщили, что выпускники школ, имеющие международные сертификаты языковых экзаменов, могут засчитать их в качестве оценки по государственной итоговой аттестации.

"Выпускники школ, которые в 2017, 2018 годах получили международный сертификат (диплом) языкового экзамена и желают засчитать его как результат государственной итоговой аттестации, должны обратиться с соответствующим заявлением в свое учебное заведение. В таком случае в дополнение к аттестату им выставляется оценка за ГИА по иностранному языку 12 баллов", - говорится в сообщении.

Зачисляются такие сертификаты языковых экзаменов:

Deutches Sprachdiplom (DSD), Osterreichisches Sprachdiplom Deutsch (OSD), Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 – немецкий язык;

DELF/DALF – французский язык;

IELTS, TOEFL, Cambridge English Language Assessment, Pearson Test of English (PTE) – английский язык;

D. E. L. E. – испанский язык.

Выпускники, изучавшие в школе иностранный язык на уровне стандарта или академическом уровне, должны предоставить сертификат уровня B1 или выше.

Если же ученики изучали язык на профильном уровне, им необходимо подать сертификат уровня B2 или выше.

Если выпускник, имеющий сертификат, не напишет заявление о его зачислении в качестве оценки за ГИА, то такая оценка будет выставляться по результатам ВНО.

Если выпускник хочет, чтобы его сертификат был зачислен как ГНА, но получит его после того, как зарегистрировался на ДПА (ЗНО), у него есть возможность внести изменения в регистрационные данные (до 2 апреля) путем осуществления перерегистрации. Если ее не будет осуществлено, то оценка за ГИА будет выставляться по результатам ВНО.

Если ученик планирует получить сертификат после 2 апреля (то есть уже не будет возможности осуществить перерегистрацию) и до дня проведения тестирования (1 июня для английского языка, 29 мая для испанского, французского, немецкого языков), то он тоже может написать заявление о приеме сертификата в качестве оценки за ГИА. В заявлении надо указать, что он ожидает получения такого сертификата, а затем выпускнику нужно предоставить его бумажную копию. В таком случае к аттестату также виставляться оценка за ГИА по иностранному языку 12 баллов.

При этом в Минобразования обратили внимание, что международные сертификаты языковых экзаменов не засчитываются как оценка за ВНО. Зачисление возможно только для оценки за ГИА.

МОН также напоминает, что ГИА по иностранному языку будет проводиться как предмет по выбору.