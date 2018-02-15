Переход на цифровое вещание: Нацсовет согласовал два акта Кабмина

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании рассмотрел и принял два акта Кабинета Министров о прекращении использования в Украине аналогового сигнала вещания. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 15 февраля на заседании рассмотрел и согласовал без замечаний проект постановления Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в План использования радиочастотного ресурса Украины", а также проект распоряжения Кабинета Министров Украины "Об утверждении перечня административно-территориальных единиц, в которых путем наземного эфирного аналогового и/или цифрового вещания распространяются программы государства-агрессора и может осуществляться временное вещание с использованием радиочастотного ресурса Украины, в том числе аналоговое вещание, на основании разрешения, выданного Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Так, проектом постановления Кабинета Министров, разработанным Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, предлагается в Плане использование радиочастотного ресурса Украины указать, что срок прекращения использования радиотехнологии аналогового телевизионного вещания - 30 марта 2018 года, за исключением территорий с особым режимом вещания - определенных административно-территориальных единиц, перечень которых определяется Министерством информационной политики", - говорится в сообщении.

Проект распоряжения Кабмина разработан Мининформполитики. Им предлагается в перечень административно-территориальных единиц, на которых может осуществляться аналоговое вещание после его отключения на всей территории Украины, внести Донецкую и Луганскую области, а также отдельные районы Херсонской области.

Решение Национального совета о согласовании указанных проектов документов будет направлено их разработчикам.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 18 января одобрил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания.

Согласно документу, в феврале 2018 года Нацсовет должен принять отдельное решение о переходе от аналогового к цифровому вещанию в отношении первой области и страны в целом.

Прекращение работы действующих аналоговых РЭС в первой области запланировано на март 2018 года. Какая именно область станет пилотной, будет определять межведомственная группа при Кабинете министров. Сейчас Нацсовет предложил 5 областей - это Волынская, Одесская, Житомирская, Киевская и Кировоградская. Процесс выключения аналога должен происходить при активной поддержке местных властей, поэтому очень важно, чтобы местная власть была в этом процессе союзником.

Прекращение аналогового вещания в Украине ожидается в июне 2018 года.

На первом и втором этапе отключения аналогового сигнала в Украине продолжат вещать в аналоге "UA: Первый", местные вещатели, аналоговые каналы в определенных проблемных населенных пунктах, где ООО "Зеонбуд" должен достроить многоканальную сеть МХ-1 (сейчас предварительно согласована позицияпо 47 населенным пунктам), а также аналоговые каналы в зоне проведения АТО и в некоторых приграничных районах, которые будут определены Министерством информационной политики.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в январе - июне 2019 года.

Отключение аналоговых РЭС на территории проведения АТО будет происходить в соответствии с отдельным решением Кабинета министров.