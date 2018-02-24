Новый поезд УЗ наладит сообщение с Донбассом и Азовским побережьем

В рамках обеспечения круглогодичного сообщения с Донбассом и Азовским побережьем ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск с 25 марта.

Об этом в Facebook написал и.о. председателя правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.