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Новый поезд УЗ наладит сообщение с Донбассом и Азовским побережьем

Поезд Интерсити в Киеве
16:43 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск.

В рамках обеспечения круглогодичного сообщения с Донбассом и Азовским побережьем ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двогрупного поезда Киев-Бердянск-Покровск с 25 марта.

Об этом в Facebook написал и.о. председателя правления публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" Евгений Кравцов.

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. ПАО "Укрзализныця" назначила курсирование двухгруппного поезда Киев-Бердянск-Покровск. Поезд #226/226-246/245 будет курсировать с 25 марта", - написал Кравцов.

По его словам, таким образом удается избежать проблемного вопроса относительно ночного сообщения 120-тысячного Бердянска и ряда районов Донецкой области со столицей и другими регионами Украины.

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Новости Украины, Азовское побережье, Донбасс, Евгений Кравцов, Укрзализныця.
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