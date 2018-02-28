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Умер легенда мировой авиации летчик-испытатель Курлин

Юрий Курлин
05:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
facebook.com/antonov.company

Новости Украины: Легендарный летчик-испытатель, легенда мировой авиации, Юрий Курлин скончался на 89-м году жизни, сообщила пресс-служба Государственного предприятия "Антонов".

"ГП "Антонов" с глубоким прискорбием сообщает, что 27 февраля 2018 года, на 89-м году ушел из жизни заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, легенда мировой авиации Юрий Владимирович Курлин (17 сентября 1929 г.р.)", – сказано в сообщении на странице предприятия в Фейсбук во вторник.

В информации подчеркивается, что Ю.Курлин участвовал в создании и испытании всемирно известных самолетов семейства "Ан" Ан-2, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-14, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30 Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ан-22, Ан-124, Ан-225.

"Он внес весомый вклад в исследование этих машин, во внедрении их в эксплуатацию. Юрий Владимирович был настоящим профессионалом своего дела, умел анализировать и принимать смелые решения, которые становились ключевыми в решении дальнейшей судьбы крылатых машин. Установил четыре мировых авиационных рекорда на Ан-32", – добавили в ГП "Антонов".

Кроме того, Ю.Курлин активно занимался преподавательской деятельностью, обучая молодых пилотов мастерству управления самолетами.

"Но чаще всего имя Юрия Владимировича связывают с первым в мире широкофюзеляжным самолётом, который в свое время совершил мировой фурор и остался во многом непревзойденным, крупнейшим в мире турбовинтовой самолет - с Ан-22 "Антей". Символично, что именно в этот день 53 года назад экипаж под командованием Ю.В.Курлина впервые поднял этого антоновского гиганта в воздух", – сказано в сообщении.

"Юрий Владимирович навсегда останется в памяти всех коллег, многих учеников, поклонников авиации и просто людей, которые имели счастье знать его и хотя бы раз общаться с ним - чрезвычайной, яркой личностью, гениальным летчиком, добрым и чутким человеком", подытожили на предприятии.

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Новости Украины, ГП "Антонов", Смерть, Украина, Юрий Курлин.
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