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Авиастроение в Украине: СНБО утвердил меры по защите нацинтересов
18:12 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com
Новости Украины: СНБО утвердил неотложные меры по защите нацинтересов государства в авиадвигателестроении.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил неотложные меры по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения, сообщается на сайте главы государства Петра Порошенко.
Соответствующий указ президента о введении этого решения СНБО от 1 марта в действие опубликован на сайте 6 марта и вступает в силу со дня опубликования.
Текст указа определен только для служебного использования, т.е. не опубликован.
Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.
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