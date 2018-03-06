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Авиастроение в Украине: СНБО утвердил меры по защите нацинтересов

Заседание СНБО
18:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: СНБО утвердил неотложные меры по защите нацинтересов государства в авиадвигателестроении.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил неотложные меры по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения, сообщается на сайте главы государства Петра Порошенко.

Соответствующий указ президента о введении этого решения СНБО от 1 марта в действие опубликован на сайте 6 марта и вступает в силу со дня опубликования.

Текст указа определен только для служебного использования, т.е. не опубликован.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

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Новости Украины, Александр Турчинов, Петр Порошенко, Решение СНБО, СНБО, Украина.
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