Авиастроение в Украине: СНБО утвердил меры по защите нацинтересов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил неотложные меры по защите национальных интересов государства в сфере авиадвигателестроения, сообщается на сайте главы государства Петра Порошенко.

Соответствующий указ президента о введении этого решения СНБО от 1 марта в действие опубликован на сайте 6 марта и вступает в силу со дня опубликования.

Текст указа определен только для служебного использования, т.е. не опубликован.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.