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Правительство выплатит помощь ветеранам Второй мировой войны

Ветераны
13:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Кабмин утвердил размер разовой помощи в 2018 году ветеранам Второй мировой и инвалидам войны.

Кабинет министров Украины утвердил размер разовой денежной помощи в 2018 году ветеранам Второй мировой войны, инвалидам войны и жертвам нацистских преследований.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду в Киеве.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева и премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания сообщили, что инвалидам войны 1-й группы будет выплачено 3 тыс. 685 грн, инвалидам 2-й группы - 3 тыс. 265 грн, 3-й группы - 2 тыс. 845 грн, участникам боевых действий - 1 тыс. 265 грн, жертвам нацистских преследований - 630 грн, узникам концлагерей - 525 грн, лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной - 3 тыс. 685 грн.

Данная помощь будет выплачена до 5 мая.

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Новости Украины, Андрей Рева, Ветераны Второй мировой войны, Владимир Гройсман, Кабмин, Украина.
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