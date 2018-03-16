Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели

В результате влияния двух активных юго-западных циклонов в Украине с субботы, 17 марта, по понедельник, 19 марта, включительно ожидаются сложные погодные условия – снижение температуры, обильные осадки, усиление ветра, сообщает Укргидрометцентр.

17 марта в северной половине страны ожидается сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега. В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, вьюги (прирост снежного покрова 15-20 см); в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см). По всей Украине - порывы ветра 15-22 м/с, в северной половине страны на дорогах гололедица.

Кроме того, в этот день сложные погодные условия ожидаются в Киевской области и в Киеве: ночью сильный снег, днем умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см); порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, вьюги; на дорогах гололедица. Снижение температуры ночью и днем ожидается до 3-8° мороза.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, которые будет представлять 2 (желтый) уровень угрозы для автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства", - отмечают в ГСЧС.

Погода в воскресенье, 17 марта (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 17 марта в городах:

в Киеве - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Виннице - мокрый снег, ночью и днем +2...+4°;

- мокрый снег, ночью и днем +2...+4°; в Луганске - дождь, ночью +3...+5°, днем +5...+7°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +5...+7°; в Луцке - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; во Львове - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Днепре - дождь, ночью +2...+4°, днем +6...+8°;

- дождь, ночью +2...+4°, днем +6...+8°; в Донецке - дождь, ночью +3...+5°, днем +6...+8°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +6...+8°; в Житомире - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Запорожье - дождь, ночью +3...+5°, днем +7...+9°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +7...+9°; в Ивано-Франковске - дождь со снегом, ночью и днем -1...-3°;

- дождь со снегом, ночью и днем -1...-3°; в Кропивницком - дождь, ночью и днем +2...+4°;

- дождь, ночью и днем +2...+4°; в Николаеве - дождь, ночью +3...+5°, днем +9...+11°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +9...+11°; в Одессе - дождь, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +12...+14°; в Полтаве - мокрый снег, ночью и днем +1...+3°;

- мокрый снег, ночью и днем +1...+3°; в Ровно - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Симферополе - ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +3...+5°, днем +12...+14°; в Сумах - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Тернополе - снег с дождем, ночью и днем -2...-4°;

- снег с дождем, ночью и днем -2...-4°; в Ужгороде - снег с дождем, ночью и днем +3...+5°;

- снег с дождем, ночью и днем +3...+5°; в Харькове - мокрый снег, ночью +1...+3°, днем +3...+5°;

- мокрый снег, ночью +1...+3°, днем +3...+5°; в Херсоне - дождь, ночью +3...+5°, днем +10...+12°;

- дождь, ночью +3...+5°, днем +10...+12°; в Хмельницком - снег с дождем, ночью и днем-2...-4°;

- снег с дождем, ночью и днем-2...-4°; в Черкассах - мокрый снег, ночью и днем +2...+4°;

- мокрый снег, ночью и днем +2...+4°; в Чернигове - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Черновцах - дождь со снегом, ночью и днем -1...-3°.

18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, а в юго-восточной части - сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь).

Кроме того, ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица, снижение температуры ночью до -10...-16°, в южной части до -4...-10°.

В воскресенье во Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях ожидаются сильные снегопады, вьюги (прирост снежного покрова 20-25 см). В Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях пройдет сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см); в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь. По всей Украине - порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах повсеместно, кроме юго-востока - гололедица.

Погода в воскресенье, 18 марта (Фото: meteo.gov.ua)

Погода 18 марта в городах:

в Киеве - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Виннице - снег, ночью и днем -5...-7°;

- снег, ночью и днем -5...-7°; в Луганске - снег с дождем, ночью -1...+1°, днем +4...+6°;

- снег с дождем, ночью -1...+1°, днем +4...+6°; в Луцке - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; во Львове - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Днепре - дождь со снегом, ночью и днем -1...+1°;

- дождь со снегом, ночью и днем -1...+1°; в Донецке - снег и дождь, ночью -1...+1°, днем +4...+6°;

- снег и дождь, ночью -1...+1°, днем +4...+6°; в Житомире - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Запорожье - дождь и снег, ночью +3...+5°, днем +6...+8°;

- дождь и снег, ночью +3...+5°, днем +6...+8°; в Ивано-Франковске - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Кропивницком - снег, ночью и днем -2...-4°;

- снег, ночью и днем -2...-4°; в Николаеве - снег с дождем, ночью и днем -1...+1°;

- снег с дождем, ночью и днем -1...+1°; в Одессе - снег с дождем, ночью и днем -1...+1°;

- снег с дождем, ночью и днем -1...+1°; в Полтаве - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Ровно - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Симферополе - ясно, ночью +7...+9°, днем +12...+14°;

- ясно, ночью +7...+9°, днем +12...+14°; в Сумах - снег, ночью -11...-13°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -11...-13°, днем -5...-7°; в Тернополе - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Ужгороде - снег, ночью и днем -1...-3°;

- снег, ночью и днем -1...-3°; в Харькове - снег, ночью -1...+1°, днем +4...+6°;

- снег, ночью -1...+1°, днем +4...+6°; в Херсоне - дождь и снег, ночью +3...+5°, днем +6...+8°;

- дождь и снег, ночью +3...+5°, днем +6...+8°; в Хмельницком - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Черкассах - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°; в Чернигове - снег, ночью -11...-13°, днем -5...-7°;

- снег, ночью -11...-13°, днем -5...-7°; в Черновцах - снег, ночью -8...-10°, днем -5...-7°.

Спасатели отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), в большинстве центральных и восточных областей 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Также, в горах Закарпатской области сохранится значительная снеголавинная опасность. Возможен сход отдельных природных средних и больших лавин. А в притоках Припяти, в пределах Житомирской области, ожидается продолжение подъемов уровней воды на 0,2-0,7 м над текущими уровнями с выходом воды на поймы с последующим их затоплением.

Напомним, что синоптик рассказали, что после резкого снижения температуры и сильных снегопадов с 27 марта в Украину придет весеннее потепление.

"Пока до 26 марта интенсивного нарастания тепла не предвидится. То есть все весенние процессы по сегодняшним данным начнутся только с 27 марта", - сообщила синоптик Адаменко.