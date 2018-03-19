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Выходные на Пасху 2018: сколько будут отдыхать украинцы в апреле

Пасха
17:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Пасха в 2018 году в Украине приходится на 8 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 9 апреля.

Пасху в 2018 году православные христиане в Украине празднуют 8 апреля. Согласно календарю выходных, представленному Минсоцполитики, в апреле украинцы будут иметь два дополнительных выходных – 9 и 30 апреля.

Пасха не имеет определенной фиксированной даты празднования, но обязательно ее отмечают в воскресенье. В 2018 году Пасха приходится на 8 апреля – воскресенье, поэтому украинцы получат еще один дополнительный выходной в понедельник – 9 апреля.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 апреля. А уже в конце месяца украинцев ожидают сразу четыре выходных дня подряд.

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1 мая – День международной солидарности трудящихся – приходится на вторник. Кабинет Министров принял решение перенести рабочий понедельник 30 апреля на субботу 5 мая. Таким образом, украинцы будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Предпраздничных рабочих дней, сокращенных на час, в апреле 2018 года не предусмотрено.

Погода на Пасху

Как говорят в народе, в этом году мы будем праздновать "раннюю" Пасху. Синоптики предсказывают, что второй месяц весны 2018 года ожидается переменчивым, хотя и не слишком холодным. В начале апреля, по мнению синоптиков, будет достаточно тепло. Это тепло начнется еще в конце марта и перейдет в апрель.

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На улице температура порадует нас высокими показателями – около 18 градусов тепла. Ночи тоже будут по-весеннему теплыми – не ниже 8-10 градусов тепла. Погода будет преобладать солнечная и приятная. Но не обойдется и без дождей. В некоторых регионах страны они могут быть обильными и частыми (больше нормы). Это скорее касается западных, северных и южных областей Украины. После первой декады апреля месяца ожидается незначительное похолодание. По мнению синоптиков, похолодание не затянется надолго и конец месяца снова принесет тепло и солнечную погоду.

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Новости Украины, 8 апреля, Апрель, Выходные, Выходные в апреле, Пасха, Пасха 2018, Синоптики.
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