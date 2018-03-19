Население Украины продолжает сокращаться

Численность населения Украины за январь 2018 года уменьшилась на 21 тыс. человек по сравнению с декабрем 2017 года и на 1 февраля 2018 года составила 42 млн 365 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в Украине в январе 2018 года родилось 302 тыс. детей, в то время как в январе 2017 году этот показатель составил 305 тыс. За январь текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 236 тыс. человек, тогда как за аналогичный период прошлого года естественная убыль составила 276 тыс. человек. При этом число приехавших в страну превысило количество выехавших из страны на 2175 человек, за январь 2017 года этот показатель составил 1421 человек.

Данные приводятся без учета Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщалось, численность населения Украины за 2017 год уменьшилась на 198,1 тыс. человек по сравнению с 2016 годом и на 1 января 2018 года составила 42 млн 386 тыс. человек.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе, численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 млн с 45 млн человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.