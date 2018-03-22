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Полномочия по охране окружающей среды передадут облгосадминистрациям

Карпаты
13:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Правительство передало полномочия от территориальных органов центрального органа исполнительной власти по охране окружающей природной среды.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О природно-заповедном фонде Украины", касающиеся полномочий в области охраны окружающей природной среды. За соответствующий законопроект (№4551) в целом проголосовали 227 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Закон регулирует вопрос передачи полномочий от территориальных органов центрального органа исполнительной власти по охране окружающей природной среды, областным государственным администрациям и Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям.

Закон предоставляет право администрациям объектов природно-заповедного фонда, а также предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, в подчинении которых находятся эти территории и объекты, устанавливать плату за их посещение и определять категории лиц, которые освобождаются от нее. Учреждения природно-заповедного фонда общегосударственного значения устанавливают размер такой платы по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "обеспечит реализацию государственной политики в сфере заповедного дела, сохранение, восстановление и устойчивое использование территорий и объектов природно-заповедного фонда".

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Новости Украины, Верховная Рада, Органы исполнительной власти, Охрана окружающей среды, Передача полномочий.
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