Полномочия по охране окружающей среды передадут облгосадминистрациям

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон "О природно-заповедном фонде Украины", касающиеся полномочий в области охраны окружающей природной среды. За соответствующий законопроект (№4551) в целом проголосовали 227 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Закон регулирует вопрос передачи полномочий от территориальных органов центрального органа исполнительной власти по охране окружающей природной среды, областным государственным администрациям и Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям.

Закон предоставляет право администрациям объектов природно-заповедного фонда, а также предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам, в подчинении которых находятся эти территории и объекты, устанавливать плату за их посещение и определять категории лиц, которые освобождаются от нее. Учреждения природно-заповедного фонда общегосударственного значения устанавливают размер такой платы по согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующим государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "обеспечит реализацию государственной политики в сфере заповедного дела, сохранение, восстановление и устойчивое использование территорий и объектов природно-заповедного фонда".