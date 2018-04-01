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Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой

Петр Порошенко
10:10 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко пожелал счастья, благополучия и согласия украинским семьям, празднующим Пасху по западному обряду

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Пасхой. Об этом глава государства написал на своей странице в сети Facebook.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Пасхой! Счастья, благополучия и согласия украинским семьям", - написал президент.

Сегодня католики отмечаю Пасху

Напомним, сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху.

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Все по теме:

Новости Украины, Петр Порошенко, Поздравление, Празднование Пасхи, Христиане западного обряда.
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