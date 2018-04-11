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Очереди на границе: заробитчане возвращаются в Польшу

Граница
15:31 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские граждане, работающие в Польше, возвращаются из Украины после праздников.

На контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей возникли очереди из автомобилей, которые выезжают из Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Мы сегодня наблюдаем определенное скопление автотранспорта на пунктах пропуска на украино-польской границе. Наибольшее скопления автотранспорта на выезде из Украины наблюдается на КПП "Шегини" - около 200 единиц, а также "Рава-Русская", "Краковец" и "Груша". Такая ситуация сложилась потому, что жители Украины, которые постоянно работают в Европе после пасхальных праздников выезжают в места постоянной работы и собственно создаются такие проблемы на выезде из страны". - сообщил А.Слободян.

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Новости Украины, Граница, Очередь, Пасха, Польша, Украина.
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