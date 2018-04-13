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ВСУ получат новые многоцелевые внедорожники "Богдан"

Внедорожники "Богдан"
01:52 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Автомобиль оборудован системой кондиционирования, а максимальный угол подъема достигает 30 градусов.

Технический директор предприятия Владислав Ильенко сообщил, что внедорожник "Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Wingle 5 doublecab, который тестово эксплутировался ВСУ с 2013 по 2015 год.

"Основные доработки, выполненные в базовом шасси автомобиля: покраска в защитный цвет..., шины предназначены для эксплуатации во внедорожных условиях, использованы усиленные подвески, усиленные амортизаторы..., также он дооборудован специальной клавишей, которая выключает все электроприборы и позволяет работать в режиме светомаскировки... Обеспечена возможность буксования, можно буксовать за собой груз до 1,5 тонны, если оборудован дополнительными тормозами - то до 3 тонн, также усилен задний бампер", - рассказал Ильенко.

В целом первая партия составляет более 10 автомобилей и уже сегодня начнутся их поставки в ВСУ.

Комментируя стоимость внедорожника, руководители предприятия отметили, что для ВСУ он стоит столько же, сколько в базовом варианте стоит для гражданского населения и позиционируется как автомобиль-аналог гражданского Mitsubishi L200.

"Это конкурент современных автомобилей Mitsubishi, современных автомобилей УАЗ. Аналогичные автомобили стоят на вооружении многих армий", - говорят в "Богдане".

Коммерческий директор подчеркнул, что внедорожник проходит пятиступенчатый контроль качества. "Это, прежде всего, неоднократный контроль, реализованный на самом производстве, это военное представительство, это испытание, это работа с эксплуатантами", - сказал Осадчий.

Он также отметил, что уровень локализации производства "Богдан 2351" достигает 50% благодаря доработке базового автомобиля.

"Базовый автомобиль поступает собранный, но для того, чтобы мы получили автомобиль такого класса, есть очень большая степень переделки. Если мы говорим о комплектующих, к сожалению, здесь относительно небольшая доля украинского. Это, прежде всего, связано с тем, что в Украине не так много комплектующих производится. Если брать степень локализации, она достаточна для того, чтобы говорить уверенно, что это украинский автомобиль. Главное - это изменение вообще конструкции автомобиля как таковое. Проведенная работа по степени локализации позволит определять этот автомобиль как автомобиль украинского производства", - подчеркнул он.

"Богдан 2351" - унифицированный многоцелевой внедорожник, предназначенный для перевозки личного состава ВСУ, транспортировки небольших грузов по всем видам дорог и местности, проведения специальных операций, таких как патрулирование, сопровождение транспортных средств при выполнении специальных задач.

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Новости Украины, Богдан 2351, Владислав Ильенко, Внедорожники "Богдан", ВСУ.
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